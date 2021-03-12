Пенсионер нашел в земле потерянный дворец, но за него пришлось платить

Чарльз Поул из Англии нашел старинный епископский дворец XIII века во время строительства дома. Археологи не могли найти здание в течение двух веков. Об этом сообщает The Sun.

Пенсионер планировал построить на своем участке новый дом и переехать в него, продав старую собственность. Однако во время работ в саду строители обнаружили под землей части стен и полов другого здания, а также керамику XII века. По словам владельца, он был поражен находкой и попросил бригаду остановить работы.

О дворце сообщили в благотворительную организацию South West Heritage Trust, которая занимается сохранением наследия. Специалисты подтвердили, что дворец был построен в XIII веке, а через пять столетий разрушен. Изначально историки предполагали, что задние находится в другом месте.