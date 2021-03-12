Истории людей, выживших на необитаемых островах

Истории известны реальные случаи, когда люди оставались одни на необитаемых островах и выживали. Они смогли найти себе пресную воду и пищу, а также продержаться без общения с другими людьми. Одним это далось легче. Например, советский матрос и полярник Павел Вавилов провел на острове Белуха 34 дня. А вот представительница индейского племени Хуана-Мария жила на острове Сан-Николас на побережье Калифорнии 18 лет.