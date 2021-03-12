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Истории людей, выживших на необитаемых островах

Елизавета Назарова
2 часа назад
Истории известны реальные случаи, когда люди оставались одни на необитаемых островах и выживали. Они смогли найти себе пресную воду и пищу, а также продержаться без общения с другими людьми. Одним это далось легче. Например, советский матрос и полярник Павел Вавилов провел на острове Белуха 34 дня. А вот представительница индейского племени Хуана-Мария жила на острове Сан-Николас на побережье Калифорнии 18 лет.
Можете представить себе, что происходит в человеком, когда он находится в заточении на острове без подмоги и припасов? Смотрите видео и узнаете другие захватывающие истории про людей, выживших на необитаемых островах.
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