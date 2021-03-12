Ученые разгадали механизм работы древнего компьютера

Британские ученые расшифровали принцип работы древнего компьютера. Так называемый Антикитерский механизм, предположительный возраст которого составляет более двух тысяч лет, позволял предсказывать положение Солнца и планет, фазы Луны, лунные и солнечные затмения и даже даты Олимпийских игр.

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Именно это устройство считается первый аналоговым компьютером. Над загадкой того, как работает устройство, ученые бьются уже много лет. Подробное исследование опубликовано в Scientific Reports.

Антикитерское устройство представляет собой комбинацию из 30 шестеренок. Для полного понимания его принципа работы ученые создали модель механизма.

"Наша модель первая, которая соответствует всем физическим свидетельствам и описаниям, выгравированным на самом механизме",

— заявил руководитель исследования, профессор инженерной механики Тони Фрит (Tony Freeth).

Сложность вызывало то, что оригинал сохранился лишь на треть.

Подсказкой стали надписи, выгравированные на внутренних поверхностях механизма. Их удалось прочесть в 2005 году при помощи метода трехмерного рентгеновского изображения. Там заключено представление космоса в том виде, как его видели себе древние греки. Свое внимание ученые обратили на два числа - 462 и 442, они точно совпадают с циклами Венеры и Сатурна.

"Классическая астрономия зародилась в Вавилоне, но ничто не указывает на то, что оттуда древние греки получили высокоточный 462-летний цикл для Венеры и 442-летний цикл для Сатурна",

— заключил один участник исследования, Арис Даканалис (Aris Dacanalis).

При поиске разгадки ученые использовали древнегреческий математический метод, описанный философом Парменидом, и таким образом смогли понять принцип работы механизма.