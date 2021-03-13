Мошенники позвонили россиянину 65 раз за сутки и все равно обокрали 

Житель Карымского района в Забайкальском крае стал жертвой телефонных мошенников. С помощью телефона им удалось украсить с его счетов более 230 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление МВД России по региону.

Преступники позвонили россиянину 65 раз за сутки, при этом у жертвы отображались разные номера с кодом Москвы. Под разными предлогами выудили у него пароли из смс-сообщений для защиты денежных средств.

Наивный мужчина не заметил подвоха и потерял 230 тысяч рублей, а затем на него оформили на потерпевшего кредит на 120 тысяч рублей.