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Мошенники позвонили россиянину 65 раз за сутки и все равно обокрали 

Даня Виттиг 2 часа назад
Мошенники позвонили россиянину 65 раз за сутки и все равно обокрали
Фото: depositphotos.com
Житель Карымского района в Забайкальском крае стал жертвой телефонных мошенников. С помощью телефона им удалось украсить с его счетов более 230 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление МВД России по региону.
Преступники позвонили россиянину 65 раз за сутки, при этом у жертвы отображались разные номера с кодом Москвы. Под разными предлогами выудили у него пароли из смс-сообщений для защиты денежных средств.
Наивный мужчина не заметил подвоха и потерял 230 тысяч рублей, а затем на него оформили на потерпевшего кредит на 120 тысяч рублей.
Ранее "Рамблер" сообщал откуда мошенники знают ваш номер телефона.
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