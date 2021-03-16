Как живет народ нилоты на самом большом болоте Африки

Народ нилоты населяет бассейн верхнего и среднего Нила, от которого и образовалось их название. Большая часть этих людей живет на самом большом болоте Африки Судд, которое расположено в Южном Судане. Они сосуществуют вместе с местной флорой и фауной.

Дома нилоты строят на небольших клочках земли посреди болота. Они занимаются земледелием, рыболовством и охотой. Их общая численность составляет около 10 миллионов человек, и они практически отрезаны от цивилизации. Смотрите видео и узнайте, как народ нилоты ведет свой быт посреди огромного болота.