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Как живет народ нилоты на самом большом болоте Африки

Елизавета Назарова
3 часа назад
Народ нилоты населяет бассейн верхнего и среднего Нила, от которого и образовалось их название. Большая часть этих людей живет на самом большом болоте Африки Судд, которое расположено в Южном Судане. Они сосуществуют вместе с местной флорой и фауной.
Дома нилоты строят на небольших клочках земли посреди болота. Они занимаются земледелием, рыболовством и охотой. Их общая численность составляет около 10 миллионов человек, и они практически отрезаны от цивилизации. Смотрите видео и узнайте, как народ нилоты ведет свой быт посреди огромного болота.
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