Кто на самом деле виноват в развале СССР 

«Распад СССР был заложен в самой конструкции. Это было проектное государство большевиков, целью которых было распространить коммунизм на весь мир. Республики в составе СССР объединяла идея коммунизма, затем она улетучилась. Можно было найти новую идею, за этим и проводился референдум. Но обстоятельства, произошедшие по вине некомпетентности верхушки КПСС, не дали этому случиться»,