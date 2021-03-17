Кто на самом деле виноват в развале СССР 

Советник первого президента РФ Бориса Ельцина по политическим вопросам Сергей Станкевич в беседе с URA.ru рассказал, кто на самом деле развалил СССР.
«Распад СССР был заложен в самой конструкции. Это было проектное государство большевиков, целью которых было распространить коммунизм на весь мир. Республики в составе СССР объединяла идея коммунизма, затем она улетучилась. Можно было найти новую идею, за этим и проводился референдум. Но обстоятельства, произошедшие по вине некомпетентности верхушки КПСС, не дали этому случиться»,
— пояснил специалист.
30 лет назад у Советского Союза была возможность трансформироваться, добавил эксперт:
«Если бы переход к новому СССР состоялся, то мог бы получиться хороший международный союз. Он бы мог составить конкуренцию сегодняшнему европейскому».
Станкевича поддержал и бывший начальник службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков. Как отметил силовик, руководство страны само разрушило СССР своей некомпетентностью:
"Развал начался еще в 70-е годы. Виновата в этом верхушка КПСС. Все руководители, включая и Хрущева, и Брежнева, и тех, кто был после. Горбачев попытался что-то исправить. Но не получилось".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что шеф-повар Кремля назвал любимые блины лидеров СССР.