Иностранцы назвали русские имена, которые сбивают их с толку

Некоторые русские имена могут показаться иностранцам странными, и даже сбивать с толку. Они назвали пять необычных для себя русских имен. Об этом сообщает «Ваш урок».

Девушки с именем Анастасия кажутся иностранцам утонченными и величественными. Ровно до того момента, пока они не попросят называть себя Настей. Дело в том, что имя Настя созвучно с английским словом nasty, которое означает «отвратительный».

А у девушек с именем Света у англичан и американцев возникнут очень неприятные ассоциации. Света созвучна со словом sweat, что в переводе означает «пот».

Французов может сбить с толку мужское имя Илья, поскольку оно созвучно с французским «il y a», что дословно переводится как «есть, имеется».

А если в Израиле девушка представится Машей, то местные подумают, что она спрашивает, который час.