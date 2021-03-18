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Иностранцы назвали русские имена, которые сбивают их с толку

Мария Грибова
39 минут назад
Некоторые русские имена могут показаться иностранцам странными, и даже сбивать с толку. Они назвали пять необычных для себя русских имен. Об этом сообщает «Ваш урок».
Девушки с именем Анастасия кажутся иностранцам утонченными и величественными. Ровно до того момента, пока они не попросят называть себя Настей. Дело в том, что имя Настя созвучно с английским словом nasty, которое означает «отвратительный».
А у девушек с именем Света у англичан и американцев возникнут очень неприятные ассоциации. Света созвучна со словом sweat, что в переводе означает «пот».
Французов может сбить с толку мужское имя Илья, поскольку оно созвучно с французским «il y a», что дословно переводится как «есть, имеется».
А если в Израиле девушка представится Машей, то местные подумают, что она спрашивает, который час.
Также у иностранцев есть своя интерпретация имени Галя. Слово Gallina переводится с испанского и итальянского как «курица» или «наседка».
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