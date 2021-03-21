Эксперты рассказали, чем опасны домашние кошки 

Ветеринары и зооинженеры рассказали, чем могут быть опасны домашние кошки. Об этом эксперты рассказали "Аргументам и фактам".

Особенную опасность кошки представляют для тех людей, которые разрешают им спать на кровати. Например, животное может лечь на лицо человека, из-за чего он задохнется, в частности такие случаи случаются с младенцами.

"Кошки не так развиты интеллектуально, не понимают причинно-следственных связей, и мы не должны этого от них ожидать. Среди людей тоже нередки истории, когда родители придавливали своих детей во время сна на одной кровати", — пояснила ветеринарный врач-невролог Людмила Коникова.

Зоопсихолог Елена Мельникова отметила, что иногда причиной смерти становится агрессия кошек. При этом, она добавила, что животные никогда не нападают просто так. Причиной может быть болезнь или неправильного отношения к кошке.

"Например, наступили кошке на хвост, она испугалась, зашипела и при попытке ее успокоить напала. Чем сильнее испуг, тем сильнее агрессия, тем серьезнее травмы, которые она может нанести"

Кошки, как и другие домашние животные, могут переносить инфекции и заболевания, смертельные для человека. Все недуги важно вовремя диагностировать и заниматься их профилактикой. Среди опасных заболеваний, которые могут переносить кошки, — лептоспироз, бешенство, токсоплазмоз и стригущий лишай.