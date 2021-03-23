К 2025 году банк России выпустит банкноты с новым дизайном, на которых будут изображены достопримечательности всех федеральных округов. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.

Первые новые банкноты 200 и 2000 рублей выпустили в оборот в 2017 году. Они отличаются современным дизайном и защитным комплексом на мировом уровне.

"В то же время поскольку в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн", — сказал Алексеев.

По его словам, в 2022 году появятся обновленные сторублевки, в 2023-м — тысячные и пятитысячные, в 2024-м — пятисотрублевые купюры, а в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые.

На лицевой стороне сторублевой банкноты сохранится изображение Москвы, а на пятидесятирублевой — Санкт-Петербурга, но на оборотной появятся изображения достопримечательностей Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

На десятирублевой купюре изобразят Новосибирск, на пятисотенной — Пятигорск, на тысячерублевой — Нижний Новгород, а на банкноте в пять тысяч рублей — Екатеринбург. На оборотных сторонах появятся достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Банк не намерен проводить голосование, но проконсультируется с экспертами, а те могут взаимодействовать с общественностью.