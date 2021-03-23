«Девочку чуть не убили»: Цискаридзе рассказал о домогательствах в Большом театре

«Мы были близки. Когда началась вся эта камарилья с Анжелиной, когда он мне в лицо посмел сказать: «Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она совершила определенные вещи, и у нее все сложится». При нашей степени близости, которую мы друг другу позволяли — когда вы сидите рядом с человеком бок о бок, знаете друг про друга все и даже больше — я ему сказал: «С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно». Встал и ушел. Я с ним после этого не разговаривал никогда. Я никогда не забуду слезы Анжелины и количество издевательств над ней. Для меня это было слишком. То, что он вытворял, как он ее добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддается...» — негодовал преподаватель Воронцовой.
«Если, не дай Бог, откроет сегодняшний Большой театр рот Просто в России #MeToo не принято. Понимаете, девочка одна сказала все честно — ее чуть не убили. Ни один человек не выходит на сцену без этого всего. И мальчики тоже, к сожалению, да » — вздыхал Цискаридзе.
«Для меня она очень красивая и способная девочка. Просто у нас был тяжелый момент — психологический. Ей пришлось уйти из Большого театра... Одной из самых одаренных девушек не просто в России, а на планете Земля в этом поколении. Рядом с ней по способностям, внешности вообще никто не может встать. Но такое количество серости ненавидело эту девочку за то, что она красавица и талант! Увы, там есть место харассменту. Девушка, которую с 15 лет преследовал человек, унижал, на удивление это вынесла. Такое давление этот подонок на нее оказывал! Столько на нее вылито, простите, дерьма», — говорил бывший премьер Большого театра в YouTube-шоу Василия Конова.