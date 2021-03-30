Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Почта

Как избавиться от телефонных мошенников

Мира Маркина
2 часа назад
Заместитель руководителя "Роскачества" Илья Лоевский в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как избавиться от телефонных мошенников. Эксперт посоветовал не вступать в разговор со злоумышленниками и ограничить их возможности до вас дозвониться:
"Если на телефоне есть такая техническая возможность, можно отключить входящие вызовы с номеров, которые не находятся в вашей записной книжке. Этот способ самый радикальный, но действенный, хотя есть огромный минус – вам не смогут дозвониться клиенты, курьеры доставки и другие".
Специалист также добавил, что можно установить на смартфон определитель номера. Специальная программа сможет моментально выявить звонок от мошенника и оповестить об этом. Кроме того, можно подключить услуги анти-спама:
"При этом следует внимательно читать условия предоставления услуги и обращать внимание на то, какие функции реализованы",
- обратил внимание Лоевский.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что мошенники начали представляться страховыми компаниями.
Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители