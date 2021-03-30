Заместитель руководителя "Роскачества" Илья Лоевский в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как избавиться от телефонных мошенников. Эксперт посоветовал не вступать в разговор со злоумышленниками и ограничить их возможности до вас дозвониться: