Заместитель руководителя "Роскачества" Илья Лоевский в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как избавиться от телефонных мошенников. Эксперт посоветовал не вступать в разговор со злоумышленниками и ограничить их возможности до вас дозвониться:
"Если на телефоне есть такая техническая возможность, можно отключить входящие вызовы с номеров, которые не находятся в вашей записной книжке. Этот способ самый радикальный, но действенный, хотя есть огромный минус – вам не смогут дозвониться клиенты, курьеры доставки и другие".
Специалист также добавил, что можно установить на смартфон определитель номера. Специальная программа сможет моментально выявить звонок от мошенника и оповестить об этом. Кроме того, можно подключить услуги анти-спама:
"При этом следует внимательно читать условия предоставления услуги и обращать внимание на то, какие функции реализованы",
- обратил внимание Лоевский.