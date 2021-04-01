Рыбак поймал трехметрового крокодила и боролся с ним

Рыбак по имени Джим Фолкенберг из австралийского города Таунсвилл, штат Квинсленд, поймал на удочку огромного гребнистого крокодила. На видео с трехметровой рептилией обратило внимание издание Daily Mail.

Мужчина рыбачил вблизи острова Хинчайнбрук. Он почувствовал рывок на конце лески и понял, что добыча гораздо крупнее, чем он ожидал. И тогда на поверхности воды показался огромный гребнистый крокодил.

«Он был около трех метров в длину, и я понимал, что выловить его будет непросто»,

— отметил Джим.