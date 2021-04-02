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Собака выхватила микрофон у журналистки в прямом эфире и сбежала

Даня Виттиг
2 часа назад
Собака выхватила микрофон у журналистки и убежала с ним во время прямого эфира. Внимание золотистого ретривера привлекла корреспондент телеканала «МИР 24».
Девушка рассказывала о приходе весны в Москве, но собака схватила из рук девушки микрофон и убежала, а корреспонденту пришлось гнаться за ним.
Через некоторое время девушка снова вышла в эфир, но уже сидя рядом с собакой. Она показала покусанный микрофон и отметила, что погода как раз подходит для прогулок с питомцами.
«К счастью, от клыков пса никто не пострадал. Досталось немного лишь микрофонной насадке. Хозяйка лабрадора рассказала, что хулигана зовут Мартин. И, на самом деле, он очень добрый и игривый», — сообщил телеканал.
Ранее "Рамблер" сообщал о нашествии гигантских крыс.
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