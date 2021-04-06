Россиянам раскрыли три варианта действий при непосильном кредите

Независимый финансовый советник Наталья Смирнова подсказала россиянам, как выбраться из "долговой ямы". Об этом сообщает радио Sputnik.

Платежи могут быть непосильными, но с ними все равно придется что-то делать. Для этого нужно трезво оценить свои перспективы на год вперед.

По словам эксперта, если вы понимаете, что за этот период переломить негативные тенденции не получится, то следует подумать о процедуре банкротства.

"Если денег нет и абсолютно нет возможности платить по долгам, и в ближайшие 6 12 месяцев ситуация не наладится, то есть если произошла потеря работы или трудоспособности, то ситуация патовая. В таком случае я бы рекомендовала подавать на банкротство", – сказала независимый финансовый советник.

Однако у банкротства есть свои минусы. Например, на несколько лет придется забыть не только о новых кредитах, но также о карьерном росте и самостоятельных бизнес-проектах. Поэтому лучше найти менее радикальный выход из положения, например, договориться с банком о кредитных каникулах.

"Если человек становится банкротом, то в ближайшие лет пять ему кредиты не светят, также ему будет нельзя занимать топовые позиции и нельзя заниматься бизнесом. Такой вариант – это "черная метка", им можно воспользоваться, если другого выхода нет. Если же ситуация не совсем патовая и может выправиться в ближайшие 6 12 месяцев, или у семьи есть хоть какое-то имущество, вроде дачного участка, которое можно продать, то до первой просрочки по кредиту надо идти в банк и договариваться о кредитных каникулах", – посоветовала Наталья Смирнова.

Третий вариант подойдет тем, у кого на данный момент нет особых проблем с погашением кредита, но есть желание снизить ежемесячные платежи.