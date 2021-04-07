В Роскачестве рассказали, как распознать фальшивые отзывы в Сети

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему не стоит слепо доверять отзывам в интернете. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Известно, что копирование отзывов является частым элементом недобросовестной маркетинговой стратегии компаний, поскольку их представители могут заказывать себе положительные отзывы, а конкурентам — отрицательные.

Обычно их легко определить, например, фальшивые отзывы содержат одинаковые ошибки, зачастую написаны в больших количествах за пару дней, а перед этим можно наблюдать значительный перерыв.

Также стоит насторожиться, если текст отзывов одинаков по размеру и имеет похожие стилистические обороты и эмоциональные высказывания. И обращать внимание на абстрактные и неточные формулировки, которые могут подойти под описание любого товара или любой услуги.