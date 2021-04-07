В Роскачестве рассказали, как распознать фальшивые отзывы в Сети

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему не стоит слепо доверять отзывам в интернете. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Известно, что копирование отзывов является частым элементом недобросовестной маркетинговой стратегии компаний, поскольку их представители могут заказывать себе положительные отзывы, а конкурентам — отрицательные.
Обычно их легко определить, например, фальшивые отзывы содержат одинаковые ошибки, зачастую написаны в больших количествах за пару дней, а перед этим можно наблюдать значительный перерыв.
Также стоит насторожиться, если текст отзывов одинаков по размеру и имеет похожие стилистические обороты и эмоциональные высказывания. И обращать внимание на абстрактные и неточные формулировки, которые могут подойти под описание любого товара или любой услуги.
Не стоит верить отзывам, которые содержат полное название компании и штампы вроде «качественные услуги» и «своевременная доставка». Такие формулировки отражают рекламный подтекст написанного. И если вы видите на странице только позитивные или только негативные отзывы, то скорее всего, это либо заказ конкурентов, либо самореклама.