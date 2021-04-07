Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Почта

В Роскачестве рассказали, как распознать фальшивые отзывы в Сети

Мария Грибова
1 час назад
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему не стоит слепо доверять отзывам в интернете. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Известно, что копирование отзывов является частым элементом недобросовестной маркетинговой стратегии компаний, поскольку их представители могут заказывать себе положительные отзывы, а конкурентам — отрицательные.
Обычно их легко определить, например, фальшивые отзывы содержат одинаковые ошибки, зачастую написаны в больших количествах за пару дней, а перед этим можно наблюдать значительный перерыв.
Также стоит насторожиться, если текст отзывов одинаков по размеру и имеет похожие стилистические обороты и эмоциональные высказывания. И обращать внимание на абстрактные и неточные формулировки, которые могут подойти под описание любого товара или любой услуги.
Не стоит верить отзывам, которые содержат полное название компании и штампы вроде «качественные услуги» и «своевременная доставка». Такие формулировки отражают рекламный подтекст написанного. И если вы видите на странице только позитивные или только негативные отзывы, то скорее всего, это либо заказ конкурентов, либо самореклама.
Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители