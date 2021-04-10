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Стало известно, сколько россиян работают по специальности

Стелла Шмель
25 минут назад
Стало известно, какой процент россиян работают про профессии. Специальный опрос провели эксперты сервиса SuperJob, его результаты публикует РИА Новости.
В исследовании приняли участие 3,5 тысячи россиян с высшим образованием и опытом работы. Из результатов следует, что около 40% опрошенных предпочитают работать по специальности, которая значится в их дипломе, а еще 22% респондентов работают в смежной сфере деятельности.
38% рассказали, что работают не по специальности.
Тем временем по специальности или в смежной сфере зачастую работают врачи (100% опрошенных), юристы (99%) и главные бухгалтеры (92%). Реже всех по профилю трудятся менеджеры по продажам (29%), специалисты по работе с клиентами (31%) и менеджеры по логистике (46%).
Истории,РИА Новости,
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