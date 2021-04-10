Стало известно, сколько россиян работают по специальности

Стало известно, какой процент россиян работают про профессии. Специальный опрос провели эксперты сервиса SuperJob, его результаты публикует РИА Новости

В исследовании приняли участие 3,5 тысячи россиян с высшим образованием и опытом работы. Из результатов следует, что около 40% опрошенных предпочитают работать по специальности, которая значится в их дипломе, а еще 22% респондентов работают в смежной сфере деятельности.

38% рассказали, что работают не по специальности.