Стало известно, сколько россиян работают по специальности

В исследовании приняли участие 3,5 тысячи россиян с высшим образованием и опытом работы. Из результатов следует, что около 40% опрошенных предпочитают работать по специальности, которая значится в их дипломе, а еще 22% респондентов работают в смежной сфере деятельности.
Тем временем по специальности или в смежной сфере зачастую работают врачи (100% опрошенных), юристы (99%) и главные бухгалтеры (92%). Реже всех по профилю трудятся менеджеры по продажам (29%), специалисты по работе с клиентами (31%) и менеджеры по логистике (46%).