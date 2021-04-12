Космонавт усомнился в версии Леонова о причине гибели Гагарина

Летчик-космонавт Борис Волынов с недоверием отнесся к предположению космонавта Алексея Леонова относительно гибели Гагарина.
Об этом дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Волынова, версия, согласно которой самолет Гагарина разбился из-за неосторожного маневра истребителя Су-15, который несанкционированно находился в районе тренировочного полета, неправдоподобна.
Волынов вспомнил, что однажды на телевидении летчик-испытатель Степан Микоян также усомнился в версии Леонова. Так, Леонов утверждал, что знает имя 90-летнего летчика, якобы ответственного за крушение самолета с Гагариным. Микоян парировал - он тоже знает всех испытателей, но никого из них рядом с местом происшествия быть не могло.
Степан также добавил, что провел эксперимент, в котором вокруг МиГ-15УТИ летали сверхзвуковые истребители, но это не приводило ни к каким аварийным ситуациям.