Космонавт усомнился в версии Леонова о причине гибели Гагарина

Волынов вспомнил, что однажды на телевидении летчик-испытатель Степан Микоян также усомнился в версии Леонова. Так, Леонов утверждал, что знает имя 90-летнего летчика, якобы ответственного за крушение самолета с Гагариным. Микоян парировал - он тоже знает всех испытателей, но никого из них рядом с местом происшествия быть не могло.