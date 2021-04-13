Что было, если бы не вымерли доисторические мегапираньи

Ученые предполагают, что на Земле жили мегапираньи, которые вымерли 8-10 миллионов лет назад. Эти рыбы опасны и сейчас, но в те времена они были гораздо крупнее. Считается, что они достигали 71 сантиметр в длину и весили около десяти килограммов.