Что было, если бы не вымерли доисторические мегапираньи

Ученые предполагают, что на Земле жили мегапираньи, которые вымерли 8-10 миллионов лет назад. Эти рыбы опасны и сейчас, но в те времена они были гораздо крупнее. Считается, что они достигали 71 сантиметр в длину и весили около десяти килограммов.
Впервые останки мегапираньи были найдены в 1900 году в Аргентине исследователем Сантьяго Ротом. По расчетам биологов, сила укуса мегапираньи относительно массы тела превосходила даже тираннозавров. В своих челюстях они могли удержать жертву весом до тонны.
Смотрите видео и узнаете, что могло быть, если бы мегапираньи не вымерли и сохранились до наших дней.