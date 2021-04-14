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Терьеры выгнали медведя из дома и попали на камеры

Елизавета Назарова
2 часа назад
В США в Южной Калифорнии произошел необычный случай, попавший на камеры видеонаблюдения. В один из домов пробрался большой бурый медведь в поисках пищи, но его встретили два мелких терьера.
На кадрах видно, как хищник входит в дом и приходит на кухню в поисках еды. Без добычи он возвращается во двор, где его нагоняют две маленькие собачки. На камеры попал момент, как медведь пугается их и убегает в сторону леса, а собаки бегут за ним. Судя по записи, терьерам удалось прогнать бурого медведя из дома. Собаки не пострадали.
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