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Женщина собирала моллюсков и наткнулась на след динозавра

Анна Арсеньева
3 часа назад
Жительница графства Йоркшир в Великобритании увидела на побережье огромный след динозавра, который был оставлен более 150 миллионов лет назад. Об этом пишет Daily Mail.
Женщина собирала моллюсков и наткнулась на след динозавра
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Англичанка по имени Мари Вудс работает археологом. Она собирала моллюсков на обед и обнаружила окаменелость длиной около 0,9 метра. Она оказалась самой большой из когда-либо найденных в Йоркшире.
Женщина связалась с археологами и палеонтологами. Ученые сфотографировали находку, чтобы потом создать ее 3D-модель. По их мнению, след оставил мегалозавр, живший 175–164 миллионов лет назад.
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