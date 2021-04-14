Женщина собирала моллюсков и наткнулась на след динозавра

Жительница графства Йоркшир в Великобритании увидела на побережье огромный след динозавра, который был оставлен более 150 миллионов лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

Англичанка по имени Мари Вудс работает археологом. Она собирала моллюсков на обед и обнаружила окаменелость длиной около 0,9 метра. Она оказалась самой большой из когда-либо найденных в Йоркшире.