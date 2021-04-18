Эксперт рассказал, почему нельзя бросать чеки на кассе

В основном, люди предпочитают выкидывать чеки сразу после оплаты товара или оставлять их на кассе.

Но управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин сообщил, что лучше забирать чеки с собой, так как вашей беззаботностью могут воспользоваться мошенники. Об этом сообщает "Прайм"

Иногда злоумышленники забирают чужой чек, снимают защитные магниты с товаров и просто выносят их из магазина, а при возникновении подозрений охраны – показывают чужой чек на этот товар.

"Дальнейшая схема тоже имеет несколько вариантов: если вещь была оплачена картой, краденный товар перепродают, а если наличными – просто возвращают обратно в магазин под предлогом того, что она не подошла, и получают деньги", — указывает Редин.

Помимо этого, на чеке будет напечатана часть персональных данных покупателя: имя, фамилия и последние четыре цифры номера карты.

"Используя указанные данные, мошенник может отыскать владельца карты в социальных сетях и выяснить его номер телефона", — предупреждает эксперт.

После чего злоумышленник отправляет обманное сообщение от имени "банка" с требованием направить секретный код.