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Боровой рассказал, как Ельцин хотел ликвидировать КГБ

Елизавета Назарова
2 часа назад
Политик Константин Боровой, который в 90-е годы занимал пост депутата Госдумы, рассказал о планах Ельцина по ликвидации КГБ. Об этом сообщает "Лента.ру".
Как рассказал Боровой, Ельцин хотел убрать КГБ, так как считал его "нереформируемой" организацией. Это дело поручили Вадиму Бакатину, который попросил Борового прочитать лекцию для сотрудников КГБ.
«Бакатин попросил меня провести лекцию для руководства КГБ, для генералов КГБ — о демократии, о рыночной экономике, как это устроено, как это работает. Я провел пару лекций, у них были ужасно постные рожи»
К середине 1994 года, как заявил Боровой, Ельцин отказался от идеи ликвидации КГБ из-за влияния своего окружения. По его словам, президента начали подбивать на создание федерального государства.
Истории,Видео,Константин Боровой,Вадим Бакатин,Госдума,
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