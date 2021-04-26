Зачем мошенники воруют голос и отпечатки пальцев

Сизов напомнил – все эти данные люди регулярно оставляют в повседневной жизни, поэтому злоумышленники могут беспрепятственно завладеть ими. Однако применить их будет куда сложнее.

Специалист подчеркнул, что биометрические системы, как правило, сложны, поэтому их нельзя обмануть при помощи фотографии или конкретной фразы:

"Там достаточно сложная логика, которая верифицирует, что фраза не вырвана из контекста. Подобрать полноценную атаку — достаточно сложная задача".