Зачем мошенники воруют голос и отпечатки пальцев

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов в беседе с радио Sputnik
рассказал, с какой целью мошенники воруют образцы голосов, фотографии и отпечатки пальцев. По словам эксперта, интерес к этому спровоцирован распространением биометрии.
Сизов напомнил – все эти данные люди регулярно оставляют в повседневной жизни, поэтому злоумышленники могут беспрепятственно завладеть ими. Однако применить их будет куда сложнее.
Специалист подчеркнул, что биометрические системы, как правило, сложны, поэтому их нельзя обмануть при помощи фотографии или конкретной фразы:
"Там достаточно сложная логика, которая верифицирует, что фраза не вырвана из контекста. Подобрать полноценную атаку — достаточно сложная задача".
Чтобы не стать жертвой кражи, Сизов посоветовал не вести долгих переговоров с незнакомцами по телефону, а также использовать двухфакторную верификацию в приложениях.