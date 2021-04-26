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Зачем мошенники воруют голос и отпечатки пальцев

Мира Маркина
3 часа назад
Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов в беседе с радио Sputnik рассказал, с какой целью мошенники воруют образцы голосов, фотографии и отпечатки пальцев. По словам эксперта, интерес к этому спровоцирован распространением биометрии.
Зачем мошенники воруют голос и отпечатки пальцев
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Сизов напомнил – все эти данные люди регулярно оставляют в повседневной жизни, поэтому злоумышленники могут беспрепятственно завладеть ими. Однако применить их будет куда сложнее.
Специалист подчеркнул, что биометрические системы, как правило, сложны, поэтому их нельзя обмануть при помощи фотографии или конкретной фразы:
"Там достаточно сложная логика, которая верифицирует, что фраза не вырвана из контекста. Подобрать полноценную атаку — достаточно сложная задача".
Чтобы не стать жертвой кражи, Сизов посоветовал не вести долгих переговоров с незнакомцами по телефону, а также использовать двухфакторную верификацию в приложениях.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что обнаружена новая уловка телефонных мошенников.
Истории,Алексей Сизов,ИА Sputnik,
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