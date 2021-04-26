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Ветеран ФСБ рассказал об иностранных шпионах в Чернобыле

Мира Маркина
3 часа назад
Генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук в беседе с РИА Новости рассказал об иностранных шпионах в Чернобыле.
Ветеран ФСБ рассказал об иностранных шпионах в Чернобыле
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По словам Ткачука, иностранные разведки намеревались использовать агентов из числа завербованных граждан СССР, чтобы получить данные о происходящем в районе Чернобыльской АЭС после аварии 1986 года. Главной целью было установить причины случившегося и выяснить, как власти СССР пытаются ликвидировать последствия произошедшего.
Однако советской контрразведке удалось выявить тех, кто пытался добыть и передать эту информацию за рубеж. Как выяснилось, одновременно в Чернобыле были задействованы десятки тысяч военных. Кроме того, в районе атомной станции работали закрытые институты, конструкторские и оборонные предприятия:
"Надо было всех этих людей закрыть от подходов к ним зарубежных разведок. Кроме того, надо было зачастую в полевых условиях обеспечить сохранность огромного количества разных секретных документов".
Чтобы обнаружить иностранных шпионов, контрразведка внимательно изучала материалы на людей, прибывающих в Чернобыльскую зону. В частности, под подозрением были люди, которые "инициативно и как-то уж очень настойчиво писали рапорты с просьбой направить их в Чернобыль".
По словам Ткачука, контрразведка со своей задачей справилась:
"Утечек информации мы не допустили. Но зато накопили опыт, как в таких экстремальных ситуациях данные могут получены".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в Чернобыле вымирают воробьи.
Истории,ФСБ,РИА Новости,
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