Что произошло с людьми, которые провели 40 дней в пещере

Участники эксперимента Deep Time провели 40 дней в пещере. В рамках исследования они планировали выяснить, как быстро человек будет адаптироваться к окружающей среде. Больше месяца они жили без дневного света, часов и электронных устройств. Их обеспечили всем необходимым для жизни, на это ушло 1,2 миллиона евро.

Согласно первым результатам, люди пожаловались на то, что они потеряли счет времени. Например, они не знали, когда день или ночь, поэтому спали, когда им хотелось. Кроме того, было тяжело назначать встречи, так как ни у кого не было часов. Сейчас добровольцы уже вышли на свет, с их здоровьем все хорошо, но сначала они долго привыкали к свету. Смотрите видео и узнайте, что говорят люди, просидевшие 40 дней в пещере.