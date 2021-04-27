Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Что произошло с людьми, которые провели 40 дней в пещере

Елизавета Назарова
2 часа назад
Участники эксперимента Deep Time провели 40 дней в пещере. В рамках исследования они планировали выяснить, как быстро человек будет адаптироваться к окружающей среде. Больше месяца они жили без дневного света, часов и электронных устройств. Их обеспечили всем необходимым для жизни, на это ушло 1,2 миллиона евро.
Согласно первым результатам, люди пожаловались на то, что они потеряли счет времени. Например, они не знали, когда день или ночь, поэтому спали, когда им хотелось. Кроме того, было тяжело назначать встречи, так как ни у кого не было часов. Сейчас добровольцы уже вышли на свет, с их здоровьем все хорошо, но сначала они долго привыкали к свету. Смотрите видео и узнайте, что говорят люди, просидевшие 40 дней в пещере.
Истории,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители