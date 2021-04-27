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Пропавший кот вернулся к хозяину спустя четыре года

Мария Грибова
1 час назад
Пропавший в американском штате Колорадо кот вернулся к своему хозяину в Техасе спустя четыре года. Об этом сообщает KIRO-TV.
Пропавший кот вернулся к хозяину спустя четыре года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Cемилетний кот по кличке Сид сбежал во время переезда Шарифа Йелтона. Мужчина безрезультатно разыскивал питомца полтора года. И в апреле 2021 года сотрудниками регионального приюта для животных округа Теллер была поставлена ловушка для другого сбежавшего кота. Однако именно в нее угодил Сид. Его поселили в местной автомастерской и назвали Бобом.
Позже удалось выяснить, что кот чипирован, и благодаря этому удалось установить настоящего хозяина и вернуть питомца.
«Сид и его человек очень счастливы снова быть вместе»,
— говорится в сообщении приюта в Facebook.
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