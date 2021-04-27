Пропавший кот вернулся к хозяину спустя четыре года

Пропавший в американском штате Колорадо кот вернулся к своему хозяину в Техасе спустя четыре года. Об этом сообщает KIRO-TV.

Cемилетний кот по кличке Сид сбежал во время переезда Шарифа Йелтона. Мужчина безрезультатно разыскивал питомца полтора года. И в апреле 2021 года сотрудниками регионального приюта для животных округа Теллер была поставлена ловушка для другого сбежавшего кота. Однако именно в нее угодил Сид. Его поселили в местной автомастерской и назвали Бобом.