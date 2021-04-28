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Пять самых скандальных измен в истории

Катерина Саломе
1 час назад
Сегодня глянцевые журналы пестрят новостями об очередной измене среди звезд шоу-бизнеса. Но эта проблема, к сожалению, активно существует и за пределами глянца. По статистике, с ней хотя бы раз сталкивались восемь из десяти семей.
Пять самых скандальных измен в истории
Фото: Harold H. PiffardHarold H. Piffard
Многие уверены в том, что тенденция неверности связана с излишней раскрепощенностью современного общества. Но на самом деле супружеская измена имела место быть во все времена.
Смотрите видео и узнаете о самых громких изменах в истории человечества.
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