Пять самых скандальных измен в истории

Сегодня глянцевые журналы пестрят новостями об очередной измене среди звезд шоу-бизнеса. Но эта проблема, к сожалению, активно существует и за пределами глянца. По статистике, с ней хотя бы раз сталкивались восемь из десяти семей.
Фото: Harold H. PiffardHarold H. Piffard
Многие уверены в том, что тенденция неверности связана с излишней раскрепощенностью современного общества. Но на самом деле супружеская измена имела место быть во все времена.
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