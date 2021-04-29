Белый медведь ограбил российского рыбака и попал на видео

В Якутии в районе села Развилка Томпонского района белый медведь подкрался к местному рыбаку. Мужчина успел снять видео, как, как хищник перевернул ящик с рыбацкими принадлежностями в поисках еды. Об этом сообщает «Сахамедиа».

На видео мужчина заявил, что медведь «зацепил одну удочку, куда-то с ней ушел и опять пришел». Рыбак пытался прогнать медведя с помощью автомобильного сигнала, однако не получилось. Подойти ближе тоже не удалось, потому что медведь сразу начинал «кидаться».