Белый медведь ограбил российского рыбака и попал на видео

В Якутии в районе села Развилка Томпонского района белый медведь подкрался к местному рыбаку. Мужчина успел снять видео, как, как хищник перевернул ящик с рыбацкими принадлежностями в поисках еды. Об этом сообщает «Сахамедиа».
На видео мужчина заявил, что медведь «зацепил одну удочку, куда-то с ней ушел и опять пришел». Рыбак пытался прогнать медведя с помощью автомобильного сигнала, однако не получилось. Подойти ближе тоже не удалось, потому что медведь сразу начинал «кидаться».
Уточняется, что белый медведь был замечен на территории Томпонского района уже во второй раз. Специалисты Государственной инспекции экологического надзора обещают провести мониторинг.