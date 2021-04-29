Священник рассказал о значении цвета яиц на Пасху

Православный священник Сергей Сеньчуков рассказал о значении цвета яиц на Пасху. Этим он поделился с NEWS.ru.

Сеньчуков отметил, что красный цвет является основным для пасхального богослужения. Он имеет торжественное значение и напоминает о смерти Спасителя на кресте и его воскресении.