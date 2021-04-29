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Овца-мутант научилась ходить и попала на видео

Мария Грибова
14 минут назад
Овца-мутант, родившаяся в марте в монгольском городе Хулун-Буир с недоразвитыми задними ногами, научилась ходить. На видео с животным обратило внимание Daily Star.
Сначала овца только ползала на коленях, но позже научилась ходить. Владелец животного отметил, что оно спокойно гуляло по территории фермы вместе со стадом и легко подныривало под ограды загона. А чтобы отдохнуть переносила вес на недоразвитые конечности и сидела на них.
Несмотря на успехи, овца умерла 25 апреля из-за проблем с пищеварительным трактом.
Истории,Видео,Газета Daily Star,
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