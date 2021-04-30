Как проверить, страдаете ли вы трипофобией

Ученые в мире открывают множество новых болезней, в том числе и психологических отклонений. В 2004 году для одного из них был придуман термин "трипофобия". По названию можно догадаться, что это боязнь чего-то. Официально ее называют "боязнь кластерных отверстий", а слово "трипо" в переводе с греческого означает "дырявить" и сверлить.
Тест на трипофобию очень прост — достаточно посмотреть на картинки с кластерными отверстиями. Возможно, вы никогда об этом не задумывались, но даже медовые соты могут вызывать у людей мурашки, страх и отвращение. Смотрите видео и проверьте себя, страдаете ли вы трипофобией.