Ученые нашли организм возрастом в один миллиард лет

Ученые идентифицировали окаменелость, которую ранее обнаружили на Шотландском нагорье. Оказалось, что это организм с двумя различными типами клеток, который родился и умер около одного миллиарда лет назад.

Соответствующее исследование появилось в журнале Current Biology. Специалисты Университета Шеффилда и ученые из Бостонского колледжа (США) детально изучили окаменелость, возрастом около одного миллиарда лет.

В ней был найден микрофоссилий, содержащий два различных типа клеток. Таким образом, этот организм может быть самым ранним многоклеточным, известным мировой науке.

При этом находка дает новое понимание процесса эволюции, а именно перехода от одноклеточных организмов к сложным многоклеточным организмам и далее к животным. Ученые считают, что это существо было промежуточным звеном между одноклеточными и многоклеточными.

Получается, это именно то самое недостающее звено, которое уже очень давно не могут найти ученые. Авторы открытия назвали его Bicellum Brasieri.

"Истоки сложной многоклеточности и происхождение животных считаются двумя наиболее важными событиями в истории человечества и жизни на Земле, а наше открытие проливает новый свет на оба эти вопроса.

Мы обнаружили примитивный сферический организм, состоящий из двух различных типов клеток, что стало первым шагом к сложной многоклеточной структуре, которая никогда не описывалась ранее в летописи окаменелостей", — объясняет один из главных авторов исследования профессор Чарльз Веллман.

По его словам, открытие позволяет предположить, что эволюция многоклеточных произошла как минимум один миллиард лет назад.

Кроме того, находка наводит на мысль, что предшетвующие эволюции события могли происходить не только в соленой, но и в пресной озерной воде.

"Биологи предположили, что происхождение животных включало в себя включение и повторное использование предшествующих генов, которые ранее развивались в одноклеточных организмах.

То, что мы наблюдаем у Bicellum, является примером такой генетической системы, включающей межклеточную адгезию и дифференцировку клеток, которая могла быть включена в геном животного полмиллиарда лет спустя", — объясняет профессор Пол Стротер из Бостонского колледжа.