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Неизвестные проникли в резиденцию Елизаветы II

Елизавета Назарова
1 час назад
В Великобритании задержали неизвестных, которые пытались проникнуть в резиденцию королевы Елизаветы II. Об этом сообщает ТАСС.
Неизвестные проникли в резиденцию Елизаветы II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Двоих человек задержали на территории резиденции в Виндзоре, где находится королева Елизавета II. После того, как полиция провела расследование, людей отпустили. Выяснилось, что это были мужчина и женщина из Лондона. Подозреваемых задержали в Большом Виндзорском парке, неподалеку от которого живет сын королевы принц Эндрю.
"29-летняя женщина и 31-летний мужчина, оба из Лондона, были арестованы по подозрению в нахождении на закрытой территории. Впоследствии в рамках продолжающегося расследования они были отпущены"
Истории,Елизавета II,
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