Неизвестные проникли в резиденцию Елизаветы II

Двоих человек задержали на территории резиденции в Виндзоре, где находится королева Елизавета II. После того, как полиция провела расследование, людей отпустили. Выяснилось, что это были мужчина и женщина из Лондона. Подозреваемых задержали в Большом Виндзорском парке, неподалеку от которого живет сын королевы принц Эндрю.