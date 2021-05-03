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Историк раскрыл, как британцы в 1945 году убили тысячи советских пленных

Диана Товсепова
1 час назад
В начале мая 1945 года английская армия потопила немецкие корабли с тысячами узников нацистских концлагерей. Кроме того, известно о том, что британские военные весьма неоднозначно относились к военнопленным.
Как британцы убили тысячи советских пленных в 1945 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, историк спецслужб Дмитрий Хохлов рассказал ранее неизвестные подробности об этом трагическом событии рассказал агентству РИА Новости.
Речь идет о трагедии, произошедшей 3 мая 1945 года, когда английская авиация атаковала немецкие суда в Любекской бухте в Балтийском море.
В результате, по разным подсчетам, погибли от 7 до 12 тысяч человек, в числе которых были и уроженцы СССР.
Историк Дмитрий Хохлов, рассказывая об этих событиях, ссылается на письмо одного из выживших – Василия Саломаткина.
Военнопленный адресовал свое послание министерству госбезопасности в 1949 году.
"Среди исторических источников о трагедии 3 мая 1945 года письмо Саломаткина имеет особую ценность, поскольку составлено им самим, ранее не публиковалось, не подвергалось литературной обработке и редактированию, а также содержит неизвестные детали об отношении английской военной администрации к спасшимся заключенным", —сказал он.
Мужчина рассказал, что британцы игнорировали белые флаги на немецких кораблях и намеренно бомбили их. А когда выжившие плыли к берегу, то английские военные продолжали расстреливать их с торпедных катеров.
Спасшихся отправили в лагерь, где они содержались в ужасных тесных комнатушках с плохим питанием. Саломаткин отметил, что британцы не дали советским пленным похоронить с почестями погибших при бомбежке.
"После выхода из госпиталя я был в лагере спасшихся. Англичане относились к нам не так, как положено. Они загнали нас в тесные помещения, кормили очень плохо, одной консервированной немецкой брюквой и шпинатом. Когда мы однажды запротестовали и не приняли пищу и требовали настоящей пищи, тогда нам ответили, что вы и этого не стоите ", — говорится в письме Саломаткина.
Хохлов считает, что Великобритания поступала так, потому как пыталась "как можно скорее" взять немецкий город Любек.
Истории,Дмитрий Хохлов,
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