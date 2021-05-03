Как британцы убили тысячи советских пленных в 1945 году

В начале мая 1945 года английская армия потопила немецкие корабли с тысячами узников нацистских концлагерей. Кроме того, известно о том, что британские военные весьма неоднозначно относились к военнопленным.

Речь идет о трагедии, произошедшей 3 мая 1945 года, когда английская авиация атаковала немецкие суда в Любекской бухте в Балтийском море.

В результате, по разным подсчетам, погибли от 7 до 12 тысяч человек, в числе которых были и уроженцы СССР.

Историк Дмитрий Хохлов, рассказывая об этих событиях, ссылается на письмо одного из выживших – Василия Саломаткина.

Военнопленный адресовал свое послание министерству госбезопасности в 1949 году.

"Среди исторических источников о трагедии 3 мая 1945 года письмо Саломаткина имеет особую ценность, поскольку составлено им самим, ранее не публиковалось, не подвергалось литературной обработке и редактированию, а также содержит неизвестные детали об отношении английской военной администрации к спасшимся заключенным", —сказал он.

Мужчина рассказал, что британцы игнорировали белые флаги на немецких кораблях и намеренно бомбили их. А когда выжившие плыли к берегу, то английские военные продолжали расстреливать их с торпедных катеров.

Спасшихся отправили в лагерь, где они содержались в ужасных тесных комнатушках с плохим питанием. Саломаткин отметил, что британцы не дали советским пленным похоронить с почестями погибших при бомбежке.

"После выхода из госпиталя я был в лагере спасшихся. Англичане относились к нам не так, как положено. Они загнали нас в тесные помещения, кормили очень плохо, одной консервированной немецкой брюквой и шпинатом. Когда мы однажды запротестовали и не приняли пищу и требовали настоящей пищи, тогда нам ответили, что вы и этого не стоите ", — говорится в письме Саломаткина.