Почему в древности соль была такой дорогой

Уже с древних времен человек добавлял в свою пищу соль. Но это была вовсе не та приправа, к которой привык современный человек: вымоченные в морской воде растения сжигались, оставляя после себя солоноватую золу, которой и посыпали пищу.

Соль активно использовали в сельском хозяйстве, в животноводстве и, конечно же, соль служила отличным антисептиком, защищавшим продукты от гниения. Иными словами, соль являлась ценным и незаменимым ресурсом.