Уже с древних времен человек добавлял в свою пищу соль. Но это была вовсе не та приправа, к которой привык современный человек: вымоченные в морской воде растения сжигались, оставляя после себя солоноватую золу, которой и посыпали пищу.
Соль активно использовали в сельском хозяйстве, в животноводстве и, конечно же, соль служила отличным антисептиком, защищавшим продукты от гниения. Иными словами, соль являлась ценным и незаменимым ресурсом.
На протяжении тысяч лет она стоила баснословных денег, и позволить себе иметь на столе солонку, наполненную солью, могли лишь состоятельные люди. Смотрите видео и узнаете, почему в древности соль была такой дорогой.