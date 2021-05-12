Послание девочки с "Титаника" озадачило ученых

Ученые обнаружили странное послание в бутылке, которое якобы было выброшено девочкой с борта "Титаника" незадолго до крушения. Об этом сообщает The Sun.

Письмо датировано 13 апреля 1912 года. Оно написано 12-летней пассажиркой третьего класса Матильдой Лефевр.

"Я бросаю эту бутылку в воду посреди Атлантического океана. Через несколько дней мы должны прибыть в Нью-Йорк. Если кто-нибудь ее найдет, свяжитесь с семьей Лефевр в Льевене",

— написано в послании на французском.

На следующий день "Титаник" затонул. Матильда, трое ее братьев и сестер и мать пропали без вести.

Université du Québec à Rimouski

Сейчас ученые выясняют, на самом ли деле письмо было написано 105 лет назад, или это чья-то попытка ввести людей в заблуждение.

"Письмо могло быть написано самой Матильдой на борту "Титаника", или же составлено кем-то другим от ее лица. Это также может быть обманкой, сделанной после трагедии, либо свежей фальшивкой",

— сказал доктор Николя Бодри из Университета Квебека в Канаде.