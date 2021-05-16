Мошенники научились обманывать при помощи WhatsApp

Мошенники научились обманывать пользователей при помощи WhatsApp. В своих целях они используют изменившиеся правила конфиденциальности мессенджера. Об этом сообщают РИА Новости.

Злоумышленники рассылают жертвам "письма счастья" с информацией, что для них приложение станет платным, если они не выполнят определенные условия. Мошенники предлагают переслать полученное письмо 10 контактам. При этом стоимость одного смс составляет 0,01 евро.

Как отметил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров, главная цель таких "писем счастья" – распространить ложную информацию среди большого числа людей. Это могут быть петиции, сообщения о каких-либо делах, а также вирусы.