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Россиян предупредили о слежке через телевизоры

Анна Арсеньева
1 час назад
Новые модели телевизоров могут угрожать информационной безопасности пользователей и "следить" за ними. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Россиян предупредили о слежке через телевизоры
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам менеджера по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анны Михайловой, опасность представляют модели, оснащенные чипом с ненулевой производительностью и встроенной операционной системой, микрофоном, видеокамерой и сетевым интерфейсом.
При заражении вредоносным ПО телевизор может записывать голос или видео. Кроме того, с его помощью злоумышленники могут получить персональные данные, оставленные в приложениях Smart TV.
Чтобы определить, есть ли слежка, можно изучить историю исходящего трафика телевизора. Есть вероятность заметить передачу контента через разные протоколы.
При этом эксперт отметила, что "прослушка" телевизором маловероятна. Жертвой массового заражения и кражи данных может стать любое IoT-устройство.
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