Россиян предупредили о слежке через телевизоры

Новые модели телевизоров могут угрожать информационной безопасности пользователей и "следить" за ними. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По словам менеджера по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анны Михайловой, опасность представляют модели, оснащенные чипом с ненулевой производительностью и встроенной операционной системой, микрофоном, видеокамерой и сетевым интерфейсом.

При заражении вредоносным ПО телевизор может записывать голос или видео. Кроме того, с его помощью злоумышленники могут получить персональные данные, оставленные в приложениях Smart TV.

Чтобы определить, есть ли слежка, можно изучить историю исходящего трафика телевизора. Есть вероятность заметить передачу контента через разные протоколы.