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Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой озадачила пользователей

Мира Маркина
3 часа назад
Мужчина опубликовал снимок, который озадачил пользователей Сети.
Оптическая иллюзия с девочкой озадачила пользователей
Фото: RedditReddit
На кадре от пользователя портала Reddit с ником MK24ever изображена девочка в розовой кофте, котора держит игрушку в руках. При этом создается ощущение, что ноги и туловище ребенка либо не существуют, либо находятся под землей.
«Моя дочь, а где же ее часть? О, я увидел, а вы?»,
– подписал публикацию автор.
«С первого взгляда я подумал, что тени — это платье, а она лежит на полу»,
– ответил один из пользователей в комментариях.
Другой юзер посчитал, что девочка действительно находится под землей в специально вырытой яме.
В конце концов, MK24ever объяснил, что девочка на самом деле стоит у стены, а снимок сделан с другой стороны. Иными словами, ноги и часть туловища находятся за стеной, поэтому их не видно.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как безопасно использовать копию паспорта в Сети.
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