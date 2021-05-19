Оптическая иллюзия с девочкой озадачила пользователей

Мужчина опубликовал снимок, который озадачил пользователей Сети.
На кадре от пользователя портала Reddit с ником MK24ever изображена девочка в розовой кофте, котора держит игрушку в руках. При этом создается ощущение, что ноги и туловище ребенка либо не существуют, либо находятся под землей.
«Моя дочь, а где же ее часть? О, я увидел, а вы?»,
– подписал публикацию автор.
«С первого взгляда я подумал, что тени — это платье, а она лежит на полу»,
– ответил один из пользователей в комментариях.
Другой юзер посчитал, что девочка действительно находится под землей в специально вырытой яме.
В конце концов, MK24ever объяснил, что девочка на самом деле стоит у стены, а снимок сделан с другой стороны. Иными словами, ноги и часть туловища находятся за стеной, поэтому их не видно.