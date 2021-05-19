Оптическая иллюзия с девочкой озадачила пользователей

Мужчина опубликовал снимок, который озадачил пользователей Сети.

Фото: Reddit Reddit

На кадре от пользователя портала Reddit с ником MK24ever изображена девочка в розовой кофте, котора держит игрушку в руках. При этом создается ощущение, что ноги и туловище ребенка либо не существуют, либо находятся под землей.

«Моя дочь, а где же ее часть? О, я увидел, а вы?»,

– подписал публикацию автор.

«С первого взгляда я подумал, что тени — это платье, а она лежит на полу»,

– ответил один из пользователей в комментариях.

Другой юзер посчитал, что девочка действительно находится под землей в специально вырытой яме.