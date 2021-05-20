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Почему до сих пор не соединили Европу и Африку

Александра Нечаева
1 час назад
Люди давно научились строить самые невероятные сооружения. Что уж говорить о мостах, некоторые из которых теперь отличаются столь поразительными размерами и длиной, что занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Например Даньян-Куньшаньский виадук, соединяющий Шанхай и Нанкин, является самым длинным мостом в мире. И если раньше не было возможности соединит между собой те или иные места, теперь чаще всего это не представляет проблемы. Однако остались места, между которыми мост, казалось бы, необходим, но его нет и в помине. Одно из таких мест – Гибралтарский пролив. Видео расскажет, по какой причине до сих пор не мост не соединил Европу и Африку.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, почему невозможно сосчитать жителей Индии и Китая.
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