В Германии назвали сценарий третьей мировой войны

Эттингер рассказал, в течение последних нескольких лет в мире произошло несколько крупных кибератак. Например, в 2015 году хакеры взломали компьютер канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Также происходили атаки на систему здравоохранения Ирландии, компании Colonial Pipeline и Solarwinds в США, а также на госструктуры в Америке и Германии. По мнению бывшего премьер-министра, за всем этим могут стоять хакеры и разведчики из России.