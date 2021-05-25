Раскрыты детали плана Черчилля напасть на СССР

В Великобритании рассказали о секретной военной операции против СССР, план которой был разработан в мае 1945 года. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на документ из Национального архива.

Как написано в досье (CAB 120/691), через несколько дней после взятия Красной армией Берлина Уинстон Черчилль дал поручение Объединенному штабу планирования. Он приказал подготовить операцию под кодовым названием "Unthinkable" ("Немыслимое").

Как сообщается в СМИ, ее целью было навязать "волю США и Британской империи" Советскому Союзу. В течение двух месяцев после капитуляции Германии западные союзники должны были начать масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых СССР. В операции планировали задействовать более 8000 человек: американские, британские, канадские и польские подразделения.

Организовать наступление должен был командующий Королевской артиллерией и бригадный генерал Джеффри Томпсон. Начало операции запланировали на 1 июля 1945 года.

Однако главный военный советник премьер-министра Великобритании генерал Гастингс Исмей пришел в ужас, узнав о намерении задействовать вермахт и СС, так как такая политика "абсолютно невозможна для демократических стран". А фельдмаршал Алан Брук заявил, что шансы добиться победы слишком малы.