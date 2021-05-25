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Раскрыты детали секретного плана Черчилля против СССР

Анна Арсеньева
1 час назад
В Великобритании рассказали о секретной военной операции против СССР, план которой был разработан в мае 1945 года. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на документ из Национального архива.
Раскрыты детали плана Черчилля напасть на СССР
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как написано в досье (CAB 120/691), через несколько дней после взятия Красной армией Берлина Уинстон Черчилль дал поручение Объединенному штабу планирования. Он приказал подготовить операцию под кодовым названием "Unthinkable" ("Немыслимое").
Как сообщается в СМИ, ее целью было навязать "волю США и Британской империи" Советскому Союзу. В течение двух месяцев после капитуляции Германии западные союзники должны были начать масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых СССР. В операции планировали задействовать более 8000 человек: американские, британские, канадские и польские подразделения.
Организовать наступление должен был командующий Королевской артиллерией и бригадный генерал Джеффри Томпсон. Начало операции запланировали на 1 июля 1945 года.
Однако главный военный советник премьер-министра Великобритании генерал Гастингс Исмей пришел в ужас, узнав о намерении задействовать вермахт и СС, так как такая политика "абсолютно невозможна для демократических стран". А фельдмаршал Алан Брук заявил, что шансы добиться победы слишком малы.
В результате из-за несогласия британских военачальников на операции был поставлен крест. Однако Черчилль жалел об этом и опасался начала третьей мировой войны.
Истории,Уинстон Черчилль,
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