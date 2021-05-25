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Что будет с человеком, если он окажется в абсолютной тишине

Елизавета Назарова
5 часов назад
Вы наверняка хотя бы раз в жизни мечтали о том, чтобы оказаться в тишине на несколько часов, чтобы отдохнуть. Однако, если человек будет существовать в полной тишине, ни к чему хорошему это не приведет.
Дело в том, что даже когда вы находитесь ночью дома и спите, вы не можете оказаться в абсолютной тишине. Вы можете слышать звуки от соседей, треск холодильника или звуки с улицы. Звенящая же тишина может свести с ума.
Смотрите видео и узнаете, что будет с человеком, если он окажется в абсолютной тишине.
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