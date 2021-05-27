Эксперт рассказал, кого мошенникам легче обмануть

Любимыми жертвами мошенников зачастую становятся две определенные категории людей, потому что их легче всего обмануть и управлять их поведением. Речь идет про так называемых "хозяев жизни" и "скупердяев".
Об этом в беседе с агентством "Прайм"
заявил психолог Дмитрий Синарев. Он объяснил, что с "хозяевам жизни" важно постоянно доказывать окружающим свою статусность. Они покупают дорогие автомобили, дома, предметы роскоши в виде часов и других аксессуаров. Им крайне важно обозначить свое денежное благополучие и оповестить о нем окружающих. В том числе, это видят и мошенники, которым становится легко выманить у такого человека деньги.
"Всё должно соответствовать определённому образу удачливости, оборотистости и пронырливости",
Таких легко обдурить, просто взывая о помощи. А мошенники с большим размахом могут призывать пожертвовать средства в сомнительные фонды. Расставаясь со своими деньгами, жертва демонстрирует свою силу и статусной, умение решить любой вопрос.
"Приманка в виде высокого статуса срабатывает безотказно. Болезненное чувство собственной значимости — очень коварная "пробоина" в структуре человеческой личности",
Со "скупердяями" схема отличается, ведь таким людям очень важно экономить на всем и в первую очередь на себе. Зачастую такие люди выглядят неряшливо и неухоженно. "Скупердяям" крайне важно увидеть выгоду при минимальных затратах, поэтому мошенники играют именно на этом, подчеркивая, что такая возможность вот-вот закончится.
Таким людям зачастую легко внушить про ликвидацию товара, "конфискат", закрытие магазина и подобные вещи, чтобы тот потратил свои деньги.
"Серая внешность и горящий жадностью глаз — таких видно сразу. Их путеводная звезда — халява. Они в неё верят. Желание обмануть, взять реванш у судьбы, легко и без усилий обогатиться — слабые места этой братии".