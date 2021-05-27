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Назван самый популярный день прозвона от телефонных мошенников

Стелла Шмель
4 часа назад
Стало известно, в какой день недели и в какое время мошенники звонят чаще всего. Об этом сообщили эксперты ВТБ, которые провели исследование, о результатах пишет "Лента.ру".
Назван самый популярный день у телефонных мошенников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В прошлом году пиковым днем была среда. Менее активны мошенники в четверг и понедельник, и в пятницу. Как пояснили эксперты, в воскресенье количество звонков снижается в пять раз по сравнению со средним значением буднего дня.
Подавляющее количество случаев мошенничества основаны на методах социальной инженерии и фишинга. Также стало известно, что в период с января по апрель 2021 года мошенники совершили на 30 процентов больше звонков по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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