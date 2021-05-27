Назван самый популярный день у телефонных мошенников

Стало известно, в какой день недели и в какое время мошенники звонят чаще всего. Об этом сообщили эксперты ВТБ, которые провели исследование, о результатах пишет "Лента.ру".
В прошлом году пиковым днем была среда. Менее активны мошенники в четверг и понедельник, и в пятницу. Как пояснили эксперты, в воскресенье количество звонков снижается в пять раз по сравнению со средним значением буднего дня.
Подавляющее количество случаев мошенничества основаны на методах социальной инженерии и фишинга. Также стало известно, что в период с января по апрель 2021 года мошенники совершили на 30 процентов больше звонков по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.