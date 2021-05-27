Назван самый популярный день у телефонных мошенников

Стало известно, в какой день недели и в какое время мошенники звонят чаще всего. Об этом сообщили эксперты ВТБ, которые провели исследование, о результатах пишет "Лента.ру".

В прошлом году пиковым днем была среда. Менее активны мошенники в четверг и понедельник, и в пятницу. Как пояснили эксперты, в воскресенье количество звонков снижается в пять раз по сравнению со средним значением буднего дня.