Ученые предупредили об угрозе катастрофы в мировых столицах

Американские ученые предупредили, что таяние ледников в Антарктике поставит под угрозу существование таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай.

Так, из-за роста температуры на планете, арктические льды начинают таять. Не меньшую опасность представляет и Антарктика. В этом регионе достаточно льда, чтобы спровоцировать повышение уровня Мирового океана на 60 метров в результате глобального потепления, отмечают специалисты.

"Мы уже видим первые признаки этой проблемы", — говорится в статье на портале Phys.org.

Таяние ледников, согласно последним исследованиям, может выйти из-под контроля всего лишь за несколько десятилетий. Даже сокращение парниковых газов и технологический прогресс вряд ли смогут предотвратить катастрофу.

Так, если нынешние темпы выбросов парниковых газов сохранятся, то антарктический ледяной щит преодолеет критический порог таяния уже к 2060 году.