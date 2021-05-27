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Ученые предупредили об угрозе катастрофы в мировых столицах

Диана Товсепова
1 час назад
Американские ученые предупредили, что таяние ледников в Антарктике поставит под угрозу существование таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай.
Ученые предупредили об угрозе катастрофы в мировых столицах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, из-за роста температуры на планете, арктические льды начинают таять. Не меньшую опасность представляет и Антарктика. В этом регионе достаточно льда, чтобы спровоцировать повышение уровня Мирового океана на 60 метров в результате глобального потепления, отмечают специалисты.
"Мы уже видим первые признаки этой проблемы", — говорится в статье на портале Phys.org.
Таяние ледников, согласно последним исследованиям, может выйти из-под контроля всего лишь за несколько десятилетий. Даже сокращение парниковых газов и технологический прогресс вряд ли смогут предотвратить катастрофу.
Так, если нынешние темпы выбросов парниковых газов сохранятся, то антарктический ледяной щит преодолеет критический порог таяния уже к 2060 году.
При этом повышение уровня Мирового океана дойдет до такого уровня, что будет угрожать человечеству. К 2100 году, по мнению специалистов, уровень воды будет расти в десять раз быстрее, чем сегодня.
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