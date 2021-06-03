Как художник продал невидимую скульптуру за 1,3 млн рублей

Многие считают, что современное искусство сложно понять массам. Однако художник из Италии смог удивить даже самых продвинутых в культурной жизни людей.

Фото: @salvatore_garau @salvatore_garau

Как выяснил "Рамблер", Сальваторе Гарау смог продать невидимую скультптуру за 15 тысяч евро (около 1,3 миллиона рублей). Причем финальная цена произведения в 2,5 раза превысила изначальную.

Скулmптура называется "Я есть" (I am) и, как объясняет художник, существует, хотя ее никто не видит. Дело в том, что она создана из мыслей, энергии и силы.

При этом несуществующая скульптура должна быть помещена в частном доме, потому как для ее установки требуется много места: пространство 1,5 на 1,5 метра.

Работу продавали на торгах аукционного дома Art-Rite, специализирующегося на современном искусстве.

"Скульптура абсолютно невидима, поэтому ее нельзя воспроизвести в Сети или скопировать. Отдельно стоит отметить, что нематериальные работы Гарау не оказывают воздействия на окружающую среду", — говорилось в описании к работе.

Счастливому покупателю вручили сертификат на право собственности, в качестве доказательства о приобретении скульптуры.

Автор работы доволен результатами аукциона и считает, что все пошло успешно.