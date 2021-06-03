Как художник продал невидимую скульптуру за 1,3 млн рублей

Многие считают, что современное искусство сложно понять массам. Однако художник из Италии смог удивить даже самых продвинутых в культурной жизни людей.
Фото: @salvatore_garau@salvatore_garau
Как выяснил "Рамблер", Сальваторе Гарау смог продать невидимую скультптуру за 15 тысяч евро (около 1,3 миллиона рублей). Причем финальная цена произведения в 2,5 раза превысила изначальную.
Скулmптура называется "Я есть" (I am) и, как объясняет художник, существует, хотя ее никто не видит. Дело в том, что она создана из мыслей, энергии и силы.
При этом несуществующая скульптура должна быть помещена в частном доме, потому как для ее установки требуется много места: пространство 1,5 на 1,5 метра.
Работу продавали на торгах аукционного дома Art-Rite, специализирующегося на современном искусстве.
"Скульптура абсолютно невидима, поэтому ее нельзя воспроизвести в Сети или скопировать. Отдельно стоит отметить, что нематериальные работы Гарау не оказывают воздействия на окружающую среду", — говорилось в описании к работе.
Счастливому покупателю вручили сертификат на право собственности, в качестве доказательства о приобретении скульптуры.
Автор работы доволен результатами аукциона и считает, что все пошло успешно.
"Итог торгов свидетельствует о том, что пустота — это не что иное, как пространство, полное энергии. Даже если мы опустошим его, и ничего не останется, согласно принципу неопределенности Гейзенберга, ничто имеет вес", — объяснил Гарау.