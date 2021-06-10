"В Советском Союзе размышлять не предполагалось"

Познер считает, что в дореволюционное время детей учили думать, а во времена Союза ученикам предлагать поразмышлять в конкретно поданном контексте.

Точные науки всегда были сильной стороной советского образования, а вот гуманитарные предметы всегда подавались в определенном ключе, где за ученика уже было все решено.