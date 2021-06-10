Телеведущий Владимир Познер
сравнил советское и дореволюционное образование и перечислил недостатки обучения во времена СССР.
Фото: @pozneronline @pozneronline
Его монолог опубликован на сайте "Познер Online".
Познер считает, что в дореволюционное время детей учили думать, а во времена Союза ученикам предлагать поразмышлять в конкретно поданном контексте.
"Сочинение было очень конкретное. Ну, например, "Евгений Онегин как представитель дворянства в первой четверти XIX века". Не просто Евгений Онегин, а определенный Евгений Онегин. И так вот все. А здесь тебе предлагают размышлять. А в Советском Союзе размышлять не предполагалось",
Точные науки всегда были сильной стороной советского образования, а вот гуманитарные предметы всегда подавались в определенном ключе, где за ученика уже было все решено.
"А вот уже, скажем, литература, история за тебя уже все сообразили — и вот тебе инструкция, как ты должен думать. Вот таким вот образом".