Названы популярные схемы мошенничества в интернете

Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, проанализировали самые распространенные схемы мошенничества в Сети. Самые популярные из них они перечислили в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сообщается, что 73 процента всех преступлений в интернете — это мошенничество. 56 процентов приходится на скам — обман, в ходе которого жертвы сами переводят деньги мошенникам и раскрывают свои данные, а 17 процентов — на фишинг, то есть кражу данных банковских карт.

Проведя исследование, эксперты обнаружили более 70 активных скам-групп, которые используют схему, получившую название «Мамонт». Их принцип работы заключался в том, чтобы маскировать свои сайты под сервисы курьерской доставки, аренды недвижимости, бронирования отелей, банковских переводов, онлайн-ритейла или поиска попутчиков для поездок.

К началу 2021 года количество фейковых сайтов, которые злоумышленники задействовали для обмана пользователей, достигло 10 тысяч. Каждая из мошеннических групп, использующих схему «Мамонт», зарабатывает до 8,9 миллиона рублей в месяц.