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Россиянам дали совет, как уберечь пароли от мошенников

Даня Виттиг
4 часа назад
Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук дал россиянам совет по защите от мошенников. Его слова передает радио Sputnik.
Россиянам дали совет, как уберечь пароли от мошенников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Электронная почта является объектом особого интереса злоумышленников, которые хотят получить доступ к чужим страницам в Сети. Почта — это ключ, который вскроет все пароли от аккаунтов.
«Практически везде есть кнопка "вспомнить пароль". Если на нее нажать, то на почту придет специальное сообщение, с помощью которого пароль можно сменить», — отметил он.
По словам Ющук, чтобы получить доступ к чужой электронной почте, мошенникам сначала необходимо добыть ее адрес. Затем они начинают подбирать способы взлома. В связи с этим эксперт порекомендовал прятать данные почте.
«Если действительно нужна конфиденциальность, то для регистрации, например, в социальной сети нужно использовать адрес электронной почты, которая вообще нигде не была "засвечена" и больше нигде не используется», — сказал он.
Также Ющук посоветовал не указывать адрес электронной почты в банковских договорах.
Истории,Евгений Ющук,ИА Sputnik,
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